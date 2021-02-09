У Степовому Полтавської області люди, які вранці йшли на роботу, побачили на узбіччі 74-річну жінку, яка лежала на снігу, стікаючи кров’ю.

Криваву рану на грудях пенсіонерка прикривала рушником.

Односельці викликали швидку. Вона вижила тільки тому, що лезо ножа потрапило в ребро. А вбити її намагався 48-річний син, який наклав на себе руки.

Його тіло із зашморгом на шиї знайшли в будинку за вхідними дверима.

Поліцейським потерпіла розповіла, що між ними виникла сварка, під час якої син намагався її вбити – вдарив ножем у груди.

Чоловік був упевнений, що мати мертва. Він написав передсмертну записку і повісився. Свій вчинок пояснив тим, що нібито позбавив її страждань через проблеми зі здоров’ям.

Люди у селі кажуть, що чоловік мав проблеми з психікою і давно погрожував вбити матір.

Нині жінкою опікується її донька. Вона не готова говорити про трагедію. Сказала лише, що раніше її брат був цілком здоровим. Але в армії його сильно побили, з відтоді страждав через психічні розлади.

У Львівській області 52-річний чоловік вбив 81-річну матір. Жінка весь вік піклувалася про сина, але рік тому травмувалася, після чого не змогла ходити.

Вона стала для нього тягарем. Син не хотів піклуватися про матір, кричав на неї і бив, під час чергового конфлікту протсо забив до смерті.