Взрыв во Франции – есть раненые и пропавшие без вести

6 февраля произошел взрыв в одном из зданий недалеко от центра города Бордо во Франции. В результате чрезвычайного происшествия пострадали по меньшей мере три человека, двое пропали без вести.

Подверглись разрушениям два соседние здания.

Предварительной версией взрыва является утечка газа. На месте происшествия работают около полусотни пожарных.











Взрыв во Франции: есть пострадавшие и пропавшие без вести / 3 фотографии

Взрыв в Австрии

29 января произошел взрыв в Австрии в одном из жилых домов в коммуне Лангенцерсдорф.

В результате чрезвычайного происшествия обрушились несколько этажей здания. Разрушена крыша здания, третий и четвертый этажи здания. Также повреждены соседние здания и припаркованные рядом автомобили. Из-под завалов удалось спасти одного человека.

Источник: bfmtv

Фото: Nicolas Laplume