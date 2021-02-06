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Факты / Происшествия
Тетяна Забожко |

Взрыв во Франции: есть пострадавшие и пропавшие без вести

6 февраля произошел взрыв в одном из зданий недалеко от центра города Бордо во Франции. В результате чрезвычайного происшествия пострадали по меньшей мере три человека, двое пропали без вести.

Взрыв во Франции: есть пострадавшие и пропавшие без вести

Подверглись разрушениям два соседние здания.

Предварительной версией взрыва является утечка газа. На месте происшествия работают около полусотни пожарных.

  • Взрыв во Франции – есть раненые и пропавшие без вести
  • Взрыв во Франции – есть раненые и пропавшие без вести
  • Взрыв во Франции – есть раненые и пропавшие без вести
  • Взрыв во Франции – есть раненые и пропавшие без вести
  • Взрыв во Франции – есть раненые и пропавшие без вести
  • Взрыв во Франции – есть раненые и пропавшие без вести
Взрыв во Франции: есть пострадавшие и пропавшие без вести / 3 фотографии

Взрыв в Австрии

29 января произошел взрыв в Австрии в одном из жилых домов в коммуне Лангенцерсдорф.

В результате чрезвычайного происшествия обрушились несколько этажей здания. Разрушена крыша здания, третий и четвертый этажи здания. Также повреждены соседние здания и припаркованные рядом автомобили. Из-под завалов удалось спасти одного человека.

Источник: bfmtv

Фото: Nicolas Laplume

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