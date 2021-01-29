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Факты / Мир
Марія Степанюк |

Взрыв в жилом доме в Австрии разрушил несколько этажей

В одном из жилых домов в общине Лангенцерсдорф в Австрии прогремел взрыв, в результате чего в здании обрушились несколько этажей.

Вибух у житловому будинку в Австрії

В результате взрыва разрушены крыша здания, третий и четвертый этажи здания. Также в результате повреждены соседние здания и припаркованные рядом автомобили.

Сейчас на месте инцидента работают два полицейских вертолета, врачи скорой помощи и пожарные. В результате спасательной операции из-под завалов удалось успешно достать одного человека.

— Одного человека освободили из-под обломков. Верхняя часть дома пока полностью охвачена пожаром. Территория вокруг дома оцеплена, — заявил представитель пожарной службы Франц Респергер.

Предварительной причиной взрыва считают взрыв газа.

Также к месту инцидента направили специальную Венскую профессиональную пожарную команду, которая, например, во время землетрясений специально ищет людей.

Коммуна Лангенцерсдорф находится в федеральной земле Нижняя Австрия. Издание Heute отмечает, что взрывы газа в домах являются длительной и трагической историей этого региона.

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В 2010 году в городе Санкт-Пельтен в результате взрыва дома погибли пять человек. А 22 года назад в Вильгельмсбурге (округ Санкт-Пельтен) случился разрушительный взрыв после того, как во время ремонтных работ работник просверлил газовую трубу.

Взрыв в Мадриде

20 января в центре Мадрида прогремел взрыв. Его причиной стала утечка газа.

В результате, разрушена часть многоэтажного у церкви Virgen de la Paloma. Мощный взрыв разрушил четыре верхние этажи.

Источник: Heute

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