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Факти / Надзвичайні події
Євгенія Шапоренко |

На фармацевтичному заводі в Китаї стався вибух – є жертви

У місті Беньсі провінції Ляонін (Китай) на фармацевтичному заводі прогримів вибух.

Полиция Китай

Інцидент стався у виробничому цеху.

Про це повідомили в адміністрації міської зони високотехнологічного розвитку.

В результаті вибуху двоє осіб отримали серйозні поранення. Їх госпіталізували, проте вони померли в лікарні.

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Ще три людини отримали поранення.

Причини вибуху розслідують правоохоронці.

Вибух у Франції

6 лютого стався вибух в одній із будівель у Бордо у Франції. Унаслідок надзвичайної події постраждали щонайменше троє осіб, двоє людей зникли безвісти.

Попередньою версією вибуху є витік газу.

Джерело: Сіньхуа

Фото: Depositphotos

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