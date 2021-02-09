На фармацевтичному заводі в Китаї стався вибух – є жертви

У місті Беньсі провінції Ляонін (Китай) на фармацевтичному заводі прогримів вибух.
Інцидент стався у виробничому цеху.
Про це повідомили в адміністрації міської зони високотехнологічного розвитку.
В результаті вибуху двоє осіб отримали серйозні поранення. Їх госпіталізували, проте вони померли в лікарні.
Ще три людини отримали поранення.
Причини вибуху розслідують правоохоронці.
Вибух у Франції
6 лютого стався вибух в одній із будівель у Бордо у Франції. Унаслідок надзвичайної події постраждали щонайменше троє осіб, двоє людей зникли безвісти.
Попередньою версією вибуху є витік газу.
Джерело: Сіньхуа