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Факти / Надзвичайні події
Оксана Доротюк |

В Україні через негоду знеструмлені населені пункти у п’яти областях

Через сильні снігопади в Україні без світла залишились 62 населених пункти у п’яти областях.

Сніг Харків

Знеструмленими залишаються 21 населений пункт у Херсонській області, у Чернівецькій – 20, Закарпатській – 9, Київській – 6 та Одеській – 6.

 – Станом на 7.00 10 лютого внаслідок складних погодних умов (у ніч проти 9 лютого пориви вітру, налипання мокрого снігу) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП залишаються знеструмленими 62 населених пункти у 5 областях, – повідомили у ДСНС.

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До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Негода в Україні

В Україну несеться наступний південний циклон Ulf, який знову принесе опади. 10 лютого передбачаються сніги на усій території України.

Опади очікуються в західних та північних областях, на Запоріжжі, на решті території Півдня – або хмарно, або невеликі опади. Вітер буде північно-східний, поривчастий.

Джерело: ДСНС

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