Из-за сильного снегопада в Украине в Волынской, Житомирской, Киевской, Ровенской, Полтавской, Черкасской, Черниговской областях ограничили движение транспорта на дорогах.

По данным Укравтодора, состояние покрытия на автодорогах государственного значения в большинстве областей заснеженное, в отдельных местах снежные заносы. Для обеспечения проезда работают 1 667 единиц техники и 1 939 рабочих.

Из-за сложных погодных условий в отдельных областях введены ограничения для движения грузового транспорта.

Укравтодор сообщил, что в Волынской области с 10.00 8 февраля ограничено движение для всех видов транспорта на автодороге М-07 — Маюничи — Большая Осница — Красноволя — Колки — /Р-14/ — Копылье — Рожище — Торчин — Шклинь.

С 11.00 8 февраля ограничено движение грузового автомобильного транспорта на таких дорогах:

Т-03-02 Пища — Шацк — Любомль — Владимир-Волынский — Павловка — Горохов — Берестечко — Козин — /М-06/ км 102 + 282 — км 124 + 593;

Т-03-05 Нововолынск — Березовка — Павловка — Михайловка, км 24 +900 — км 42 + 815;

Т-03-03 Луцк — Радомышль — Демидовка — Дубно, км 2 + 500 — км 21 + 888.

В Киеве городской совет принял решение о недопущении накопления грузовиков в пределах региона из-за сложных погодных условий и обеспечения бесперебойной работы снегоуборочной техники. С сегодняшнего дня с 15.00 запрещен въезд в столицу грузового транспорта.

В Житомирской области ограничено движение грузовиков на таких автодорогах:

М-06 Киев — Чоп, км 68 + 340 — км 258 + 513;

М-07 Киев — Ковель — Ягодин, км 79 + 717 км 245 + 948.

В Ровенской области с 12.00 нельзя будет передвигаться по дороге М-06 Киев — Чоп, км 258 + 513 — км 432 + 877.

На Киевщине ограничено движение транспорта с 13.00 таких автодорогами:

М-01 Киев — Чернигов — Новые Яриловичи, км 18 730 — км 60 + 722;

М-03 Киев — Харьков — Довжанский, км 18 +000 — км 126 + 700;

М-05 Киев — Одесса, км 11 + 660 — км 143 + 009;

М-06 Киев — Чоп, км 14 + 080 — км 68 + 340;

М-07 Киев — Ковель — Ягодин, км 19 + 100 — км 79 + 717;

Н-01 Киев — Знаменка, км 14 + 740 — км 123 + 687;

Н-08 Борисполь — Днепр — Запорожье — Мариуполь, км 0 +153 — км 81 + 003.

В Полтавской области:

М-03 Киев — Харьков — Довжанский, км 126 + 528 — км 336 + 657, км 340 + 698 — км 395 + 873;

Н-08 Борисполь — Днепр — Запорожье — Мариуполь, км 168 + 695 — км 246 + 144, км 260 + 710 — км 276 + 376.

В Черкасской области:

М-05 Киев — Одесса, км 143 + 009 — км 237 + 089;

Н-01 Киев — Знаменка, км 123 + 687 — км 242 + 004;

Н-08 Борисполь — Днепр — Запорожье — Мариуполь, км 81 + 003 — км 168 + 695.

В Черниговской области:

М-01 Киев — Чернигов — Новые Яриловичи, км 60 + 722 — км 224 + 326;

Н-07 Киев — Сумы — Юнаковка, км 35 + 661 — км 178 + 677.

Снегопад на Волыни

Из-за снегопада в Луцке образовался настоящий коллапс. Коммунальщики не успевают расчищать дороги.

Из-за сложной ситуации на дорогах, особенно между селами, более сотни школ перешли на дистанционное обучение. Дети несколько дней будут учиться дома. Между тем, спасателям из снежных заносов пришлось доставать легковушки, рейсовые автобусы с пассажирами, школьный автобус и скорую.

Источник: Укравтодор