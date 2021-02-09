В Украину несется следующий южный циклон, который снова принесет осадки.

Синоптик Наталья Диденко сообщила, что 10 февраля предусматривают снега на всей территории Украины. Очередной циклон Ulf готовится снова атаковать страну.

По ее словам, снег более вероятен в западных и северных областях, а на Прикарпатье и в Карпатах он будет с дождем. В Центре и Востоке прогнозируется мокрый снег.

В южной части Украины, 10 февраля, осадки ожидаются в Запорожье, на остальной территории Юга — или облачно, или небольшие осадки. Ветер северо-восточный, порывистый.

В северной части и большинстве западных областей предполагается днем ​​от -3˚С до -9˚С. А на юго-западе, вокруг Карпат, от -3˚С до +3˚С.

В центральных областях и на Востоке Украины от -4˚С до +4˚С. В южной части +4˚С- +8˚С, в Крыму до +12˚С.

В Киеве, вероятно, снегопад будет только утром. 11-12 февраля украинцев ждет еще один циклон и потепление.

Кроме того Наталья Диденко сообщила, что с воскресенья, 14 февраля, осадки ослабнут, а морозы усилятся.

Непогода в Украине

Из-за сильного снегопада в Украине в Волынской, Житомирской, Киевской, Ровенской, Полтавской, Черкасской, Черниговской областях ограничено движение транспорта на дорогах.

По данным Укравтодора, состояние покрытия на автодорогах государственного значения в большинстве областей заснеженное, в отдельных местах снежные заносы. Для обеспечения проезда работают 1 667 единиц техники и 1 939 рабочих.

Источник: Наталка Диденко