Боевики обстреляли украинские позиции в Донецкой области — погиб военный

11 февраля в зоне проведения Операции объединенных сил был ранен украинский военный. В него выстрелил снайпер российско-оккупационных войск. Несмотря на оказанную помощь, боец ВСУ умер во время эвакуации.

Инцидент произошел вблизи населенного пункта Горловка около 9.30.

Фото: Военное телевидения Украины