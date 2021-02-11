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Факты / Происшествия
Євгенія Шапоренко |

Боевики обстреляли украинские позиции в Донецкой области — погиб военный

В зоне боевых действий в Донецкой боевики обстреляли украинские позиции. В результате вражеского обстрела погиб украинский военнослужащий.

Украинский военный

Об этом сообщает Оперативно-тактическая группировка Восток.

Около 20.45 боевики открывали огонь из крупнокалиберного пулемета неподалеку Новомихайловки.

— В результате обстрела один из защитников Украины погиб. На обстрел российско-оккупационных войск было предоставлено адекватный ответ, — заявили в оперативно-тактической группировке Восток.

На месте происшествия работают должностные лица бригады и группа оперативного реагирования военной службы правопорядка ВС Украины.

Боевики обстреляли украинские позиции в Донецкой области — погиб военный

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Смерть под Горловкой

11 февраля в зоне проведения Операции объединенных сил был ранен украинский военный. В него выстрелил снайпер российско-оккупационных войск. Несмотря на оказанную помощь, боец ВСУ умер во время эвакуации.

Инцидент произошел вблизи населенного пункта Горловка около 9.30.

Фото: Военное телевидения Украины

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