Боевики обстреляли украинские позиции в Донецкой области — погиб военный

В зоне боевых действий в Донецкой боевики обстреляли украинские позиции. В результате вражеского обстрела погиб украинский военнослужащий.
Об этом сообщает Оперативно-тактическая группировка Восток.
Около 20.45 боевики открывали огонь из крупнокалиберного пулемета неподалеку Новомихайловки.
— В результате обстрела один из защитников Украины погиб. На обстрел российско-оккупационных войск было предоставлено адекватный ответ, — заявили в оперативно-тактической группировке Восток.
На месте происшествия работают должностные лица бригады и группа оперативного реагирования военной службы правопорядка ВС Украины.
Смерть под Горловкой
11 февраля в зоне проведения Операции объединенных сил был ранен украинский военный. В него выстрелил снайпер российско-оккупационных войск. Несмотря на оказанную помощь, боец ВСУ умер во время эвакуации.
Инцидент произошел вблизи населенного пункта Горловка около 9.30.