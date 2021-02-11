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Факты / Украина
Людмила Богданова |

Под Горловкой от снайперской пули погиб боец ВСУ

11 февраля в зоне проведения Операции объединенных сил был ранен украинский военный. В него выстрелил снайпер российско-оккупационных войск. Несмотря на оказанную помощь, боец ВСУ умер во время эвакуации.

Под Горловкой от снайперской пули погиб боец ВСУ

Инцидент произошел вблизи населенного пункта Горловка около 9.30. Украинская сторона сообщила о нарушении режима прекращения огня Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе.

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За прошедшие сутки, 10 января, на Донбассе было зафиксировано семь нарушений мирных договоренностей. Во время обстрелов вблизи поселка Пески был ранен украинский защитник.

В него выстрелил снайпер российско-оккупационных войск. Бойца госпитализировали в больницу, его состояние удовлетворительное. Подробнее о ситуации на Донбассе читайте на Фактах ICTV.

Источник: Украинская делегация для участия в Трехсторонний контактной группе

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