11 февраля в зоне проведения Операции объединенных сил был ранен украинский военный. В него выстрелил снайпер российско-оккупационных войск. Несмотря на оказанную помощь, боец ВСУ умер во время эвакуации.

Инцидент произошел вблизи населенного пункта Горловка около 9.30. Украинская сторона сообщила о нарушении режима прекращения огня Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе.

На Донбассе ранили военного

За прошедшие сутки, 10 января, на Донбассе было зафиксировано семь нарушений мирных договоренностей. Во время обстрелов вблизи поселка Пески был ранен украинский защитник.

В него выстрелил снайпер российско-оккупационных войск. Бойца госпитализировали в больницу, его состояние удовлетворительное. Подробнее о ситуации на Донбассе читайте на Фактах ICTV.

Источник: Украинская делегация для участия в Трехсторонний контактной группе