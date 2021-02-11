Бойовики обстріляли українські позиції на Донеччині – загинув військовий

11 лютого у зоні проведення Операції об’єднаних сил було поранено українського військового. У нього вистрілив снайпер російсько-окупаційних військ. Попри надану допомогу боєць ЗСУ помер під час евакуації.

Інцидент трапився поблизу населеного пункту Горлівка близько 9.30.

Фото: Військове телебачення України