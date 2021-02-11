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Факти / Надзвичайні події
Євгенія Шапоренко |

Бойовики обстріляли українські позиції на Донеччині – загинув військовий

У зоні бойових дій на Донеччині бойовики обстріляли українські позиції. В результаті ворожого обстрілу загинув український військовослужбовець.

Украинский военный

Про це повідомляє Оперативно-тактичне угруповання Схід.

Близько 20.45 бойовики відкривали вогонь з великокаліберного кулемета неподалік Новомихайлівки.

– Внаслідок обстрілу один із захисників України загинув. На обстріл російсько-окупаційних військ було надано адекватну відповідь, – заявили у  Оперативно-тактичному угрупованні Схід.

На місці події працюють посадові особи бригади та група оперативного реагування військової служби правопорядку ЗС України.

Бойовики обстріляли українські позиції на Донеччині – загинув військовий

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Смерть бійця під Горлівкою

11 лютого у зоні проведення Операції об’єднаних сил було поранено українського військового. У нього вистрілив снайпер російсько-окупаційних військ. Попри надану допомогу боєць ЗСУ помер під час евакуації.

Інцидент трапився поблизу населеного пункту Горлівка близько 9.30.

Фото: Військове телебачення України

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