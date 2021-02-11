Бойовики обстріляли українські позиції на Донеччині – загинув військовий

У зоні бойових дій на Донеччині бойовики обстріляли українські позиції. В результаті ворожого обстрілу загинув український військовослужбовець.
Про це повідомляє Оперативно-тактичне угруповання Схід.
Близько 20.45 бойовики відкривали вогонь з великокаліберного кулемета неподалік Новомихайлівки.
– Внаслідок обстрілу один із захисників України загинув. На обстріл російсько-окупаційних військ було надано адекватну відповідь, – заявили у Оперативно-тактичному угрупованні Схід.
На місці події працюють посадові особи бригади та група оперативного реагування військової служби правопорядку ЗС України.
Смерть бійця під Горлівкою
11 лютого у зоні проведення Операції об’єднаних сил було поранено українського військового. У нього вистрілив снайпер російсько-окупаційних військ. Попри надану допомогу боєць ЗСУ помер під час евакуації.
Інцидент трапився поблизу населеного пункту Горлівка близько 9.30.