Перемирие закончилось, мы должны отвечать силой: Кравчук о ситуации на Донбассе

Для установления мира на оккупированных территориях Донбасса Украина должна более резко отвечать на провокации боевиков.

Об этом в интервью одному из украинских изданий заявил глава украинской делегации в ТКГ по урегулированию конфликта на Донбассе Леонид Кравчук.

По его мнению, украинские военнослужащие должны начать на силу отвечать силой, а на выстрелы — выстрелами. Также Леонид Кравчук подчеркнул, что в ОРДЛО находятся российские наемники, командиры и российское оружие.

— Перемирия уже просто нет. Мы не можем дальше делать вид, что оно существует. Россияне начинают действовать дерзко, открыто, не пряча свои намерения. Поэтому мы должны быть готовы к любым непредсказуемым действиям со стороны агрессора. Мы должны думать об Украине, — сказал политик.

Россия продолжает вести двойную игру по Донбассу и в ближайшее время ситуация не изменится.

Отдельно Леонид Кравчук отметил, что это связано с делом российского оппозиционного блогера Алексея Навального, после которой в России вступает в силу диктаторский режим.

— Это видно и по Алексея Навального, и как на это реагирует Путин. Раньше своей пропагандой Путин мог обманывать всех, а теперь — уже нет. Теперь ему приходится действовать более решительно и радикально: такие решительные, радикальные действия распространяются и на Донбасс.

Напомним, обострение ситуации на Донбассе наблюдается с первых дней 2021 года.

Штаб операции Объединенных сил сообщает о провокациях боевиков, раненияях и боевых потерях среди украинских военнослужащих.

6 февраля под Марьинкой в результате подрыва погибли сразу двое военнослужащих из состава 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода.

Солдаты Назарий Полищук Алексей Подвезенний погибли на месте, третьего военнослужащего, находившегося вместе с ними, госпитализировали.