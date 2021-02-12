В Киеве будут судить мужчину за жестокое обращение с животными, а именно убийство щенков.

В январе 2021 года в полицию столицы позвонил владелец трех щенков и сообщил, что их убили.

В квартире многоэтажки на улице Дмитрия Луценко, где произошло правонарушение, жил хозяин животных и его брат. На момент совершения преступления к ним в гости пришла знакомая.

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По данным следствия, когда брат остался в комнате наедине с четырьмя двухмесячными щенками, он начал их душить. Четвертое животное владельцу удалось спасти.

По словам злоумышленника, он задушил собак из-за того, что они ему надоели. Во время совершения правонарушения мужчина находился под действием спиртного. Драгер показал результат 1,98 промилле алкоголя.

Злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы.

Жестокое обращение с животными

В одном из сел Подольского района Одесской области 16-летний подросток жестоко замучил бездомного кота.

Посреди улицы стоял самодельный деревянный крест, на котором гвоздями было прибито тело мертвого кота. После опроса местных жителей правоохранители быстро нашли малолетнего преступника.