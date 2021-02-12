У Києві судитимуть чоловіка за жорстоке поводження з тваринами, а саме вбивство цуценят.

У січні 2021 року до поліції столиці зателефонував власник трьох цуценят та повідомив, що їх вбили.

У квартирі багатоповерхівки на вулиці Дмитра Луценка, де сталося правопорушення, мешкав господар тварин і його брат. На момент вчинення злочину до них у гості завітала знайома.

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За даними слідства, коли брат залишився у кімнаті на самоті з чотирма двомісячними цуценятами, той почав їх душити. Четверту тваринку власнику вдалося врятувати.

За словами зловмисника, він задушив собак через те, що вони йому набридли. Під час вчинення правопорушення чоловік перебував під дією спиртного. Драгер показав результат 1,98 проміле алкоголю.

Зловмиснику загрожує до восьми років позбавлення волі.

Жорстоке поводження з тваринами

В одному із сіл Подільського району Одеської області 16-річний підліток жорстоко замучив безпритульного кота.

Посеред вулиці стояв саморобний дерев’яний хрест, на якому цвяхами було прибито тіло мертвого кота. Після опитування місцевих жителів правоохоронці швидко знайшли малолітнього злочинця.