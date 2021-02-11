Редких краснокнижных серых журавлей, которые погибли в январе на Херсонщине, в заповеднике Аскания Нова отравили зерном, говорится в исследовании образцов зерна экоинспекции UAnimals.

В январе стая внезапно потеряла старых особей, потом болезнь поразила молодое поколение, часть которого также погибла. Всего умерло несколько десятков редких журавлей.

Тогда версию об отравлении птиц выдвинула Владислава Магалецкая — глава Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

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Во внутренних органах журавлей обнаружили высокую концентрацию химических элементов, которые используются в химикатах для агропредприятий. Теперь эта версия подтверждена окончательно.

— При исследовании биологического материала и образцов зерна, было установлено, что образцы зерна токсичны, а птицы погибли от отека легких вследствие интоксикации организма неидентифицированным веществом антикоагулянтного действия, — отчиталась эко инспекция.

Полиция открыла уголовное производство, проводится досудебное расследование.

Гибель птиц в Аскании Новой

В январе 2021 в заповеднике Аскания Нова в течение недели погибло 185 серых журавлей. Птицы умирали несколько суток в муках.

Источник: UAnimals