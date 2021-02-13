Из-за сложных погодных условий в ночь на субботу, 13 февраля, обесточены 64 населенных пункта в семи областях Украины.

Так, без света остались населенные пункты во Львовской, Черновицкой, Тернопольской, Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской и Одесской областях.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

По информации Укравтодора, проезд по дорогам общего пользования обеспечен, с целью обеспечения эффективной работы дорожной снегоуборочной техники действуют ограничения движения большегрузного и крупногабаритного автотранспорта:

Волынская область — на а/д Т-18-02 Маюничи-Шклинь (участок Торчин-Шклинь);

Т-03-02 Пища-Козин (участок Владимир-Волынский-Павловка);

Т-03-05 Нововолынск-Михайловка (участок Павловка-Михайловка);

Ивано-Франковская область — на а/д Р-24 Татаров-Каменец-Подольский (участок г. Коломыя — г. Городенка);

Р-20 Снятин-Тязив (участок г.. Снятин — г. Городенка).

На въездах в Киев продолжают функционировать 8 пунктов обогрева ГСЧС.

Погода на 13 февраля

Погода в Украину 13 февраля обещает быть морозной. В некоторых регионах страны будет снежить, а в остальных — облачно.

Морозно будет на Севере, где столбик термометра опустится до -13 днем, и до -14 ночью. В этих областях ожидают снегопады днем ​​и ночью.

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