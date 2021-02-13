PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия
Анастасія Дячкіна |

Непогода в Украине обесточила 64 населенных пункта, ограничено движение грузовиков

Из-за сложных погодных условий в ночь на субботу, 13 февраля, обесточены 64 населенных пункта в семи областях Украины.

Снегопад в Украине

Так, без света остались населенные пункты во Львовской, Черновицкой, Тернопольской, Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской и Одесской областях.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Читайте
Снег не вывозят, а топят: как в Киеве борются с непогодой

По информации Укравтодора, проезд по дорогам общего пользования обеспечен, с целью обеспечения эффективной работы дорожной снегоуборочной техники действуют ограничения движения большегрузного и крупногабаритного автотранспорта:

  • Волынская область — на а/д Т-18-02 Маюничи-Шклинь (участок Торчин-Шклинь);
  • Т-03-02 Пища-Козин (участок Владимир-Волынский-Павловка);
  • Т-03-05 Нововолынск-Михайловка (участок Павловка-Михайловка);
  • Ивано-Франковская область — на а/д Р-24 Татаров-Каменец-Подольский (участок г. Коломыя — г. Городенка);
  • Р-20 Снятин-Тязив (участок г.. Снятин — г. Городенка).

На въездах в Киев продолжают функционировать 8 пунктов обогрева ГСЧС.

Погода на 13 февраля

Погода в Украину 13 февраля обещает быть морозной. В некоторых регионах страны будет снежить, а в остальных — облачно.

Морозно будет на Севере, где столбик термометра опустится до -13 днем, и до -14 ночью. В этих областях ожидают снегопады днем ​​и ночью.

Подробный прогноз погоды на сегодня смотрите на сайте Факты ICTV.

Источник: ГСЧС

Фото: Depositphotos

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка