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Факти / Надзвичайні події
Анастасія Дячкіна |

Негода в Україні знеструмила 64 населені пункти, на дорогах обмежено рух вантажівок

Через складні погодні умови в ніч на суботу, 13 лютого, знеструмлені 64 населених пункти в семи областях України.

Снегопад в Украине

Так, без світла залишилися населені пункти у Львівській, Чернівецькій, Тернопільській, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській і Одеській областях.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

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За інформацією Укравтодору, проїзд дорогами загального користування забезпечений, з метою забезпечення ефективної роботи дорожньої снігоприбиральної техніки діють обмеження руху великовантажного і великогабаритного автотранспорту:

  • Волинська область – на а/д Т-18-02 Маюничі-Шклинь (ділянка Торчин-Шклинь);
  • Т-03-02 Піща-Козин (ділянка Володимир-Волинський-Павлівка);
  • Т-03-05 Нововолинськ-Михайлівка (ділянка Павлівка-Михайлівка);
  • Івано-Франківська область – на а/д Р-24 Татарів-Кам’янець-Подільський (ділянка м. Коломия – м. Городенка);
  • Р-20 Снятин-Тязів (ділянка р. Снятин – м. Городенка).

На в’їздах до Києва продовжують функціонувати 8 пунктів обігріву ДСНС.

Погода на 13 лютого

Погода в Україні 13 лютого обіцяє бути морозною. У деяких регіонах країни буде сніжити, а в решті — хмарно.

Морозно буде на Півночі, де стовпчик термометра опуститься до -13 вдень, і до -14 вночі. У цих областях очікують снігопади вдень і вночі.

Детальний прогноз погоди на сьогодні дивіться на сайті Факти ICTV.

Джерело: ДСНС

Фото: Depositphotos

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