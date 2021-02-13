Через складні погодні умови в ніч на суботу, 13 лютого, знеструмлені 64 населених пункти в семи областях України.

Так, без світла залишилися населені пункти у Львівській, Чернівецькій, Тернопільській, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській і Одеській областях.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

За інформацією Укравтодору, проїзд дорогами загального користування забезпечений, з метою забезпечення ефективної роботи дорожньої снігоприбиральної техніки діють обмеження руху великовантажного і великогабаритного автотранспорту:

Волинська область – на а/д Т-18-02 Маюничі-Шклинь (ділянка Торчин-Шклинь);

– на а/д Т-18-02 Маюничі-Шклинь (ділянка Торчин-Шклинь); Т-03-02 Піща-Козин (ділянка Володимир-Волинський-Павлівка);

Т-03-05 Нововолинськ-Михайлівка (ділянка Павлівка-Михайлівка);

Івано-Франківська область – на а/д Р-24 Татарів-Кам’янець-Подільський (ділянка м. Коломия – м. Городенка);

– на а/д Р-24 Татарів-Кам’янець-Подільський (ділянка м. Коломия – м. Городенка); Р-20 Снятин-Тязів (ділянка р. Снятин – м. Городенка).

На в’їздах до Києва продовжують функціонувати 8 пунктів обігріву ДСНС.

Погода на 13 лютого

Погода в Україні 13 лютого обіцяє бути морозною. У деяких регіонах країни буде сніжити, а в решті — хмарно.

Морозно буде на Півночі, де стовпчик термометра опуститься до -13 вдень, і до -14 вночі. У цих областях очікують снігопади вдень і вночі.

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