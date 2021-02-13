Через складні погодні умови в ніч на суботу, 13 лютого, знеструмлені 64 населених пункти в семи областях України.
Так, без світла залишилися населені пункти у Львівській, Чернівецькій, Тернопільській, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській і Одеській областях.
До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.
За інформацією Укравтодору, проїзд дорогами загального користування забезпечений, з метою забезпечення ефективної роботи дорожньої снігоприбиральної техніки діють обмеження руху великовантажного і великогабаритного автотранспорту:
- Волинська область – на а/д Т-18-02 Маюничі-Шклинь (ділянка Торчин-Шклинь);
- Т-03-02 Піща-Козин (ділянка Володимир-Волинський-Павлівка);
- Т-03-05 Нововолинськ-Михайлівка (ділянка Павлівка-Михайлівка);
- Івано-Франківська область – на а/д Р-24 Татарів-Кам’янець-Подільський (ділянка м. Коломия – м. Городенка);
- Р-20 Снятин-Тязів (ділянка р. Снятин – м. Городенка).
На в’їздах до Києва продовжують функціонувати 8 пунктів обігріву ДСНС.
Погода на 13 лютого
Погода в Україні 13 лютого обіцяє бути морозною. У деяких регіонах країни буде сніжити, а в решті — хмарно.
Морозно буде на Півночі, де стовпчик термометра опуститься до -13 вдень, і до -14 вночі. У цих областях очікують снігопади вдень і вночі.
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