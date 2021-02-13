Погода в Украину 13 февраля обещает быть морозной. В некоторых регионах страны будет снежить, а в остальных — облачно.

На Западе синоптики прогнозируют до -9 градусов днем, а ночью температура опустится до -14. Днем обещают без существенных осадков.

Морозно будет на Севере, где столбик термометра опустится до -13 днем, и до -14 ночью. В этих областях ожидают снегопады днем ​​и ночью.

Осадки синоптики прогнозируют и на Востоке Украины со средней температурой от -7 до -11 градусов днем, а ночью она опустится до -13. Морозно будет и в центральной части Украины: днем ​​до -12 и ночью до -14.

Не прогнозируют осадков в этот день на Юге, где ожидается до -5 градусов мороза днем, а ночью до -13.

Читайте Синоптики дали прогноз погоды на 2021 год в мире

Прогноз погоды на февраль

По предварительным прогнозам синоптиков, в феврале 2021 ожидаются снегопады и умеренные морозы.

Подробный прогноз погоды на февраль 2021 года смотрите на Фактах ICTV.