Погода в Украину 13 февраля обещает быть морозной. В некоторых регионах страны будет снежить, а в остальных — облачно.
На Западе синоптики прогнозируют до -9 градусов днем, а ночью температура опустится до -14. Днем обещают без существенных осадков.
Морозно будет на Севере, где столбик термометра опустится до -13 днем, и до -14 ночью. В этих областях ожидают снегопады днем и ночью.
Осадки синоптики прогнозируют и на Востоке Украины со средней температурой от -7 до -11 градусов днем, а ночью она опустится до -13. Морозно будет и в центральной части Украины: днем до -12 и ночью до -14.
Не прогнозируют осадков в этот день на Юге, где ожидается до -5 градусов мороза днем, а ночью до -13.
Прогноз погоды на февраль
По предварительным прогнозам синоптиков, в феврале 2021 ожидаются снегопады и умеренные морозы.
Подробный прогноз погоды на февраль 2021 года смотрите на Фактах ICTV.