Пожар на судне PRINCE 4 в Черном море возле села Рыбаковка (ВИДЕО)

В Черном море вблизи села Рыбаковка в Николаевской области горел сухогруз PRINCE 4.
Об этом сообщает Государственная служба морского и речного транспорта Украины.
По предварительной информации, пожар возник в одной из кают. Капитан дал команду экипажу собраться на главной палубе.
Моряки не смогли самостоятельно справиться с пожаром, поэтому балкер подал сигнал бедствия, попросив о помощи.
К ликвидации пожара привлекли буксиры. Угрозы для членов экипажа нет. На момент инцидента экипаж и капитан судна отказались его покидать и боролись с огнем.
Возле берегов Турции затонуло судно
На затонувшем возле берегов Турции судне Arvin было 10 украинцев и два иностранца. Шесть человек спасли, двое погибли.
Судовладелец затонувшего у берегов Турции судна — украинская компания Arvin Shipping LTD.