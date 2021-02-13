Пожар на судне PRINCE 4 в Черном море возле села Рыбаковка (ВИДЕО)

В Черном море вблизи села Рыбаковка в Николаевской области горел сухогруз PRINCE 4.

Об этом сообщает Государственная служба морского и речного транспорта Украины.

По предварительной информации, пожар возник в одной из кают. Капитан дал команду экипажу собраться на главной палубе.

Моряки не смогли самостоятельно справиться с пожаром, поэтому балкер подал сигнал бедствия, попросив о помощи.

К ликвидации пожара привлекли буксиры. Угрозы для членов экипажа нет. На момент инцидента экипаж и капитан судна отказались его покидать и боролись с огнем.



















В Черном море горело судно PRINCE 4 — видео и фото события / 5 фотографий

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