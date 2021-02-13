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Факты / Происшествия
Євгенія Шапоренко |

В Черном море горело судно PRINCE 4 — видео и фото события

В Черном море вблизи села Рыбаковка в Николаевской области горел сухогруз PRINCE 4.

В Черном море горело судно PRINCE 4 — видео и фото события

Об этом сообщает Государственная служба морского и речного транспорта Украины.

По предварительной информации, пожар возник в одной из кают. Капитан дал команду экипажу собраться на главной палубе.

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Моряки не смогли самостоятельно справиться с пожаром, поэтому балкер подал сигнал бедствия, попросив о помощи.

К ликвидации пожара привлекли буксиры. Угрозы для членов экипажа нет. На момент инцидента экипаж и капитан судна отказались его покидать и боролись с огнем.

  • Пожар на судне PRINCE 4 в Черном море возле села Рыбаковка (ВИДЕО)
  • Пожар на судне PRINCE 4 в Черном море возле села Рыбаковка (ВИДЕО)
  • Пожар на судне PRINCE 4 в Черном море возле села Рыбаковка (ВИДЕО)
  • Пожар на судне PRINCE 4 в Черном море возле села Рыбаковка (ВИДЕО)
  • Пожар на судне PRINCE 4 в Черном море возле села Рыбаковка (ВИДЕО)
  • Пожар на судне PRINCE 4 в Черном море возле села Рыбаковка (ВИДЕО)
  • Пожар на судне PRINCE 4 в Черном море возле села Рыбаковка (ВИДЕО)
  • Пожар на судне PRINCE 4 в Черном море возле села Рыбаковка (ВИДЕО)
  • Пожар на судне PRINCE 4 в Черном море возле села Рыбаковка (ВИДЕО)
  • Пожар на судне PRINCE 4 в Черном море возле села Рыбаковка (ВИДЕО)
В Черном море горело судно PRINCE 4 — видео и фото события / 5 фотографий

Возле берегов Турции затонуло судно

На затонувшем возле берегов Турции судне Arvin было 10 украинцев и два иностранца. Шесть человек спасли, двое погибли.

Судовладелец затонувшего у берегов Турции судна — украинская компания Arvin Shipping LTD.

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