Пожар в Эпицентре в Первомайске — подробности и причина (ВИДЕО)

В городе Первомайск Николаевской области 2 февраля вспыхнул пожар в торговом центре Эпицентр.

Ликвидацией чрезвычайной ситуации занимались бойцы ГСЧС.

Причина пожара в Эпицентре

В николаевской полиции рассказали, что пожар произошел из-за поджога.

В здание ТЦ ворвался 37-летний мужчина с ножом и топором. В отделе лакокрасочных товаров начал разливать воспламеняющиеся жидкости. Один из охранников пытался его задержать, однако в ответ мужчина ударил его топором. Затем злоумышленник бросил что-то похожее на коктейль Молотова и бросился бежать.

Другие охранники задержали его во дворах неподалеку. Во время задержания злоумышленник оказал сопротивление и ударил топором еще одного охранника. На место происшествия охранники вызвали полицейских.







Бросился с топором на охранника и поджег Эпицентр: подробности пожара в Первомайске (18+) / 2 фотографии

Замглавы МВД Антон Геращенко заявил, что мотивы этого преступления выясняются.

Также в полиции не отрицают, что это преступление могло быть заказанным. Следователи изучают контакты задержанного, мотив преступления.

– Работники Эпицентра и посетители были вовремя эвакуированы, надеемся, что никто не пострадал. Открыто уголовное дело. Полиция будет требовать содержание под стражей без залога, – рассказал Геращенко.







Бросился с топором на охранника и поджег Эпицентр: подробности пожара в Первомайске (18+) / 2 фотографии

Что известно о мужчине, который поджег Эпицентр

Злоумышленнику 37 лет. Он ранее уже привлекался к уголовной ответственности.

Сейчас его доставили в Первомайское управление полиции.

Ему грозит наказание по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) и ст. 15 п. 1 ч. 2 ст. 115 (Покушение на убийство) УК Украины.

Ликвидация и последствия пожара в Эпицентре

Пожар возник в 12.58 в одноэтажном здании ТЦ Эпицентр.

По предварительным данным, площадь возгорания составляет около 800 кв.м.

Ликвидацией пожара занимаются 32 человека и восемь единиц техники.

Сразу после возгорания сотрудников и посетителей эвакуировали из помещения. Пострадавших в результате пожара нет.

Пожар в Эпицентре

2 февраля в городе Первомайск загорелся торговый центр Эпицентр. В сети появилось видео пожара с высоты птичьего полета.

На видеозаписи, которую сделали с дрона, видны большие облака густого черного дыма.