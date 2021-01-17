На затонувшем возле берегов Турции судне Arvin было 10 украинцев и два иностранца. Шесть человек спасли, двое погибли.

Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

По его словам, десять из 12 членов экипажа являются гражданами Украины. О гражданстве погибших и спасенных не сообщается.

Украинские консулы отправились в порт Айдын для предоставления консульской помощи.

Біля берегів Туреччини затонуло судно Arvin із 10 українцями та 2 іноземцями на борту. 6 осіб врятовані, 2 загинули. Пошуково-рятувальна операція щодо 4 моряків триває. Українські консули вирушили в порт Бартин для надання консульської допомоги. «Гаряча» лінія: +90 539 550 98 98 — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) January 17, 2021

Вскоре Олег Николенко добавил, что спасли пять украинцев и одного иностранца. Их состояние удовлетворительное. Еще пять человек ищут.

Около 13.00 по сообщению морской спасательной службы Турции в Черном море затонул теплоход Arvin. На борту находились 12 членов экипажа, из них два гражданина РФ.

Судовладелец затонувшего у берегов Турции судна — украинская компания Arvin Shipping LTD.

Спасательную операцию усложняют неблагоприятные погодные условия.