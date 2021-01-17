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Факты / Происшествия
Анастасія Дячкіна |

На затонувшем возле берегов Турции судне было 10 украинцев — МИД

На затонувшем возле берегов Турции судне Arvin было 10 украинцев и два иностранца. Шесть человек спасли, двое погибли.

Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

По его словам, десять из 12 членов экипажа являются гражданами Украины. О гражданстве погибших и спасенных не сообщается.

Украинские консулы отправились в порт Айдын для предоставления консульской помощи.

Вскоре Олег Николенко добавил, что спасли пять украинцев и одного иностранца. Их состояние удовлетворительное. Еще пять человек ищут.

Около 13.00 по сообщению морской спасательной службы Турции в Черном море затонул теплоход Arvin. На борту находились 12 членов экипажа, из них два гражданина РФ.

Судовладелец затонувшего у берегов Турции судна — украинская компания Arvin Shipping LTD.

Спасательную операцию усложняют неблагоприятные погодные условия.

Фото: Dreamstime

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