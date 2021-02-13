Пожежа на судні PRINCE 4 e Чорному морі біля села Рибаківка (ВІДЕО)

У Чорному морі поблизу села Рибаківка у Миколаївській області горів суховантаж PRINCE 4.

Про це повідомляє Державна служба морського та річкового транспорту України.

За попередньою інформацією, пожежа виникла в одній із кают. Капітан дав команду екіпажу зібратися на головній палубі.

Моряки не змогли самотужки впоратися з пожежею, тому балкер подав сигнал лиха, попросивши про допомогу.

До ліквідації пожежі залучили буксири. Загрози для членів екіпажу немає. На момент інциденту екіпаж та капітан судна відмовилися його залишати й боролися з вогнем.



















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