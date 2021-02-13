Пожежа на судні PRINCE 4 e Чорному морі біля села Рибаківка (ВІДЕО)

У Чорному морі поблизу села Рибаківка у Миколаївській області горів суховантаж PRINCE 4.
Про це повідомляє Державна служба морського та річкового транспорту України.
За попередньою інформацією, пожежа виникла в одній із кают. Капітан дав команду екіпажу зібратися на головній палубі.
Моряки не змогли самотужки впоратися з пожежею, тому балкер подав сигнал лиха, попросивши про допомогу.
До ліквідації пожежі залучили буксири. Загрози для членів екіпажу немає. На момент інциденту екіпаж та капітан судна відмовилися його залишати й боролися з вогнем.
Біля берегів Туреччини затонуло судно
На затонулому біля берегів Туреччини судні Arvin було 10 українців і двоє іноземців. Шестеро людей врятували, двоє загинули.
Судновласник затонулого біля берегів Туреччини судна – українська компанія Arvin Shipping LTD.
Рятувальну операцію ускладнюють несприятливі погодні умови.