PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події
Євгенія Шапоренко |

У Чорному морі горіло судно PRINCE 4 – відео та фото події

У Чорному морі поблизу села Рибаківка у Миколаївській області горів суховантаж PRINCE 4.

У Чорному морі горіло судно PRINCE 4 – відео та фото події

Про це повідомляє Державна служба морського та річкового транспорту України.

За попередньою інформацією, пожежа виникла в одній із кают. Капітан дав команду екіпажу зібратися на головній палубі.

Читайте
Кинувся з сокирою на охоронця і підпалив Епіцентр: подробиці пожежі в Первомайську (18+)

Моряки не змогли самотужки впоратися з пожежею, тому балкер подав сигнал лиха, попросивши про допомогу.

До ліквідації пожежі залучили буксири. Загрози для членів екіпажу немає. На момент інциденту екіпаж та капітан судна відмовилися його залишати й боролися з вогнем.

  • Пожежа на судні PRINCE 4 e Чорному морі біля села Рибаківка (ВІДЕО)
  • Пожежа на судні PRINCE 4 e Чорному морі біля села Рибаківка (ВІДЕО)
  • Пожежа на судні PRINCE 4 e Чорному морі біля села Рибаківка (ВІДЕО)
  • Пожежа на судні PRINCE 4 e Чорному морі біля села Рибаківка (ВІДЕО)
  • Пожежа на судні PRINCE 4 e Чорному морі біля села Рибаківка (ВІДЕО)
  • Пожежа на судні PRINCE 4 e Чорному морі біля села Рибаківка (ВІДЕО)
  • Пожежа на судні PRINCE 4 e Чорному морі біля села Рибаківка (ВІДЕО)
  • Пожежа на судні PRINCE 4 e Чорному морі біля села Рибаківка (ВІДЕО)
  • Пожежа на судні PRINCE 4 e Чорному морі біля села Рибаківка (ВІДЕО)
  • Пожежа на судні PRINCE 4 e Чорному морі біля села Рибаківка (ВІДЕО)
У Чорному морі горіло судно PRINCE 4 – відео та фото події / 5 фотографий

Біля берегів Туреччини затонуло судно

На затонулому біля берегів Туреччини судні Arvin було 10 українців і двоє іноземців. Шестеро людей врятували, двоє загинули.

Судновласник затонулого біля берегів Туреччини судна – українська компанія Arvin Shipping LTD.

Рятувальну операцію ускладнюють несприятливі погодні умови.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка