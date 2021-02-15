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Факти / Надзвичайні події
Людмила Грубнік |

Помста за гру у сніжки: на Прикарпатті чоловік жорстоко побив дитину

У селі Ільці Верховинського району Івано-Франківської області 37-річний чоловік побив восьмикласника. Хлопець з травмами перебував у лікарні три дні.

кулаки, бійка

Чоловік накинувся на підлітка через те, що той поцілив сніжкою у його доньку. Батько ображеної школярки вирішив помститися дитині.

Побиття хлопця зупинила директор школи, але розбиратися у справі не стала, а відправила школяра додому.

Вдома стан дитини погіршав, хлопець потрапив до лікарні. Медики діагностували струс головного мозку та множинні забої м’яких тканин.

У школі прокоментувати подію не змогли. Чоловік, який накинувся на хлопця, та його родина також відмовилися від коментарів.

Водночас місцеві мешканці вийшли на захист хлопця. Розбираються у справі й правоохоронці, вони відкрили кримінальне провадження.

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Джерело: Надзвичайні новини

Фото: Depositphotos

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