В Тернопольской области задержали преступников, которые ограбили и избили мужчин. Потом они украли автомобиль и скрылись, взяв с собой заложника.

Правоохранители установили, что один пострадавший, который занял деньги знакомому, ехал забрать долг. Также он взял с собой друга.

Когда они приехали и зашли в дом, то на заемщика сразу набросились двое преступников. Они ударили мужчину и потребовали ключи от автомобиля, документы и деньги. После этого начали бить его палкой.

Однако владельцу машины удалось скрыться. Он несколько часов прятался от преступников в поле. И только под утро добрался до ближайшей фермы, откуда уведомил полицию о преступлении.

Впоследствии правоохранители установили, что после побега одного из пострадавших, злоумышленники заставили другого ехать с ними в Тернополь на угнанной машине.

В авто поместили похищенные фотоаппарат, скутер и сварочный аппарат, который воры продали за 200 грн, чтобы иметь деньги на бензин.

Приехав в Тернополь, злоумышленники заставили заложника сдать в ломбард фотоаппарат и искать клиентов на автомобиль и скутер. Однако их разоблачили следователи.

Мужчинам объявили подозрение по пяти статьям Уголовного кодекса — разбой, кража, грабеж, незаконное завладение транспортным средством и похищение человека.











Избили, ограбили и взяли заложника: на Тернопольщине задержали дерзкую банду / 3 фотографии

Полицейские установили, что злоумышленники уже ранее сидели в тюрьме за убийство.

Также недавно правоохранители разоблачили преступную группу коллекторов, которых обвиняют в шантаже и создании порнографического контента с изображением клиентов-должников.

Злоумышленники предоставляли кредитные услуги, а в случае неуплаты займа — шантажировали клиентов. Они изготавливали порнографический контент с участием должников через фотомонтаж.