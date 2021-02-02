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Факты / Происшествия
Наташа Тарчевська |

Не хватало на выпивку: на Винничине заробитчане избили и ограбили ветерана

В Тульчинском районе Винницкой области под стражу взяли двух мужчин, которые организовали разбойное нападение на 96-летнего дедушку, ветерана Второй мировой войны.

Пенсіонер

Фигуранты родом из Кировоградской области: на Винничину они приехали на временные заработки.

Нападение на ветерана войны произошло в начале января. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, двое мужчин набросились на 96-летнего дедушку, избили и ограбили его дом.

Следствием установлено, что в результате нападения подсудимые завладели мобильным телефоном дедушки, а также наличными в размере 6 тыс. гривен.

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Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 187 (Нападение с целью завладения чужим имуществом, соединенное с насилием) УК Украины.

В прокуратуре подчеркивают, что такое преступление относится к категории особо тяжких, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

Убийство пенсионера в Харьковской области

В середине декабря в Купянском районе на Харьковщине пенсионерка убила своего 75-летнего мужа из-за бытовой ссоры.

70-летняя женщина нанесла несколько ножевых ранений кухонным ножом, а когда мужчина истекал кровью, ушла из дома, не вызывая скорую.

В полицию позвонили соседи, обнаружившие мертвое тело пенсионера. Все вещественные доказательства изъяты и направлены на исследование.

Источник: Винницкая областная прокуратура

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