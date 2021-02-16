В Киеве разоблачили двух врачей, которые занимались незаконной выдачей справок об инвалидности за неправомерное денежное вознаграждение.

Организатором схемы оказалась глава медико-социальной экспертной комиссии.

По данным Нацполиции, врач и ее сообщница требовали $3 тыс. за предоставление соответствующей медицинской документации и принятие положительного решения в установлении группы инвалидности.

В ходе досудебного расследования установлено, что в ноябре 2020 года врач Центра первичной медико-санитарной помощи сообщила пациенту, что за предоставление ему необходимого вывода и описания болезни ему необходимо передать деньги частями в кратчайшие сроки.

Первый платеж в размере 30 тыс. грн мужчина передал злоумышленнице сразу. Следующие 10 тыс. грн пострадавший отдал посреднице, которая предоставила ему медицинское заключение с подтверждением 2 группы инвалидности.

Следователи Оболонского управления полиции сообщили обоим злоумышленницам о подозрении в совершении преступления по ст. 27 (Виды соучастников) и ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.

Обоим врачам грозит лишение свободы до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

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