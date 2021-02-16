У Києві викрили двох лікарів, які займались незаконною видачею довідок про інвалідність за неправомірну грошову винагороду.

Організатором схеми виявилась голова медико-соціальної експертної комісії.

За даними Нацполіції, лікар та її спільниця вимагали $3 тис. за надання відповідної медичної документації та ухвалення позитивного рішення у встановленні групи інвалідності.

У ході досудового розслідування встановлено, що у листопаді 2020 року лікар Центру первинної медико-санітарної допомоги повідомила пацієнту, що за надання йому необхідного висновку та опису хвороби йому необхідно передати гроші частинами у найкоротший термін.

Перший платіж у розмірі 30 тис. грн чоловік передав зловмисниці одразу. Наступні 10 тис. грн потерпілий віддав посередниці, яка надала йому медичний висновок з підтвердженням 2 групи інвалідності.

Слідчі Оболонського управління поліції повідомили обом зловмисницям про підозру у скоєнні злочину за ст. 27 (Види співучасників) та ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України.

Обом лікарям загрожує позбавлення волі до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Хабарництво

Правоохоронці затримали керівника Департаменту охорони здоров’я Житомирської ОДА за відкат при розподілі ковідного фонду.

Чиновник вимагав хабара у розмірі понад 1,2 млн грн у генерального директора житомирської лікарні за закупівлю кисневого обладнання. За таку послугу політик просив 10% – 123 тис. грн.

Посадовець встиг отримати 51 тис. грн. Його затримали після того, як він одержав другу частину грошей.