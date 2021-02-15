$5 тыс. за закрытие дела: на Днепропетровщине задержали адвоката и полицейскую

В городе Каменское Днепропетровской области задержали на взятке адвоката и следователя Национальной полиции. Майор полиции придумала преступную схему по получению средств от матери парня, которого подозревают совершении ДТП.

Для реализации замысла полицейская сговорилась со знакомым адвокатом. Тот заключил договор с матерью виновника ДТП о предоставлении услуг. После этого он сообщил женщине, что для закрытия уголовного производства необходимо заплатить $5 тыс.

Правоохранители задержали адвоката и следователя при получении средств — им сообщено о подозрении. Фигурантам дела грозит до 10 лет за решеткой.

Накануне в Николаевской области задержали бухгалтера полиции. 45-летняя женщина безосновательно выписывала своим коллегам премии, после чего забирала большую часть себе. Какое наказание она получит, смотрите в материале Фактов ICTV.