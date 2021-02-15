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Факты / Происшествия
Людмила Богданова |

$5 тыс. за закрытие дела: на Днепропетровщине задержали адвоката и полицейскую

В городе Каменское Днепропетровской области задержали на взятке адвоката и следователя Национальной полиции. Майор полиции придумала преступную схему по получению средств от матери парня, которого подозревают совершении ДТП.

ДБР затримання

Для реализации замысла полицейская сговорилась со знакомым адвокатом. Тот заключил договор с матерью виновника ДТП о предоставлении услуг. После этого он сообщил женщине, что для закрытия уголовного производства необходимо заплатить $5 тыс.

Правоохранители задержали адвоката и следователя при получении средств — им сообщено о подозрении. Фигурантам дела грозит до 10 лет за решеткой.

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Накануне в Николаевской области задержали бухгалтера полиции. 45-летняя женщина безосновательно выписывала своим коллегам премии, после чего забирала большую часть себе. Какое наказание она получит, смотрите в материале Фактов ICTV.

Источник: ГБР

Фото: ГБР

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