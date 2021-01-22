Правоохранители задержали руководителя Департамента здравоохранения Житомирской ОГА за откат при распределении ковидного фонда.

Чиновник требовал взятку в размере более 1,2 млн грн у генерального директора житомирской больницы за приобретение кислородного оборудования. За такую ​​услугу политик просил 10% — 123 тыс. грн.

Чиновник успел получить 51 тыс. грн. Его задержали после того, как он получил вторую часть денег.

Мужчине сообщили о подозрении по статье 368 Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом УК Украины.

Чиновнику грозит лишение свободы до 12 лет с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет.







1,2 млн грн из ковидного фонда: чиновник Житомирской ОГА попался на взятке / 2 фотографии

Экс-чиновника Госгеокадастра осудили за взятку

В Луганской области осудили за взятку в размере 500 тыс. грн бывшего и. о. руководителя Госгеокадастра.

В 2017 году мужчина получил деньги за выдачу приказов на документацию по земельным участкам. Чиновника взяли под стражу в зале суда.