У поліції Київської області озвучили деталі отруєння двох семикласниць у Боярці Київської області, одна з них померла. Дівчата отруїлися медичним препаратом, який придбали в аптеці.
За інформацією правоохоронців, підлітки подивилися відео у мережі, де глядачів закликали спробувати препарат Дротаверин. Дівчата на одній із перерв придбали його у аптеці та випили одразу по 40 таблеток.
Непритомними дівчат знайшли однокласниці та покликали на допомогу. Викладачі викликали медиків. Лікарі, які прибули на місце події, констатували смерть однії дитини, 13-річної дівчини. Її 12-річну подругу госпіталізували до лікарні. Нині її життю нічого не загрожує.
Правоохоронці розслідують інцидент.
Крім того, вони звернулися до Держлікслужби із запитом щодо законності продажу дітям препарату Дротаверин, який є аналогом Но-шпи.
Отруєння школярок у Боярці
16 лютого стало відомо про отруєння двох семикласниць.
Вони навчалися у академічному ліцеї Гармонія Боярки.
Детальніше про отруєння у Боярці читайте на Фактах ICTV.