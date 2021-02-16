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Факти / Надзвичайні події
Людмила Грубнік |

Подивилися відео та випили одразу по 40 таблеток: чим отруїлися школярки у Боярці

У поліції Київської області озвучили деталі отруєння двох семикласниць у Боярці Київської області, одна з них померла. Дівчата отруїлися медичним препаратом, який придбали в аптеці.

дротаверин

За інформацією правоохоронців, підлітки подивилися відео у мережі, де глядачів закликали спробувати препарат Дротаверин. Дівчата на одній із перерв придбали його у аптеці та випили одразу по 40 таблеток.

Непритомними дівчат знайшли однокласниці та покликали на допомогу. Викладачі викликали медиків. Лікарі, які прибули на місце події, констатували смерть однії дитини, 13-річної дівчини. Її 12-річну подругу госпіталізували до лікарні. Нині її життю нічого не загрожує.

Правоохоронці розслідують інцидент.

Крім того, вони звернулися до Держлікслужби із запитом щодо законності продажу дітям препарату Дротаверин, який є аналогом Но-шпи.

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Отруєння школярок у Боярці

16 лютого стало відомо про отруєння двох семикласниць.

Вони навчалися у академічному ліцеї Гармонія Боярки.

Детальніше про отруєння у Боярці читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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