У поліції Київської області озвучили деталі отруєння двох семикласниць у Боярці Київської області, одна з них померла. Дівчата отруїлися медичним препаратом, який придбали в аптеці.

За інформацією правоохоронців, підлітки подивилися відео у мережі, де глядачів закликали спробувати препарат Дротаверин. Дівчата на одній із перерв придбали його у аптеці та випили одразу по 40 таблеток.

Непритомними дівчат знайшли однокласниці та покликали на допомогу. Викладачі викликали медиків. Лікарі, які прибули на місце події, констатували смерть однії дитини, 13-річної дівчини. Її 12-річну подругу госпіталізували до лікарні. Нині її життю нічого не загрожує.

Правоохоронці розслідують інцидент.

Крім того, вони звернулися до Держлікслужби із запитом щодо законності продажу дітям препарату Дротаверин, який є аналогом Но-шпи.

Отруєння школярок у Боярці

16 лютого стало відомо про отруєння двох семикласниць.

Вони навчалися у академічному ліцеї Гармонія Боярки.

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