PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия
Валентина Летяк |

В Киеве погибла 13-летняя девочка — выпала с балкона многоэтажки

С балкона многоэтажки на улице Княжий Затон в Дарницком районе Киева утром 16 февраля выпала 13-летняя девочка. Ребенок погиб на месте.

Багатоповерхівка

Врачи скорой констатировали смерть несовершеннолетней киевлянки. Столичная полиция устанавливает обстоятельства падения девочки с балкона на 14-м этаже.

После проведения первоочередных следственных действий открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УКУ — Умышленное убийство. Наказание по этой статье — лишение свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

В рамках дела правоохранители устанавливают причины гибели несовершеннолетней.

Читайте
В Кропивницком четырехлетняя девочка выпала из окна многоэтажки

Похожая трагедия произошла в конце января под Киевом. В поселке Чайки 10-летний мальчик выпал из окна на 15-м этаже одной из многоэтажек.

Врачи скорой, которые прибыли на вызов, констатировали смерть ребенка.

Источник: Нацполиция

Фото: Pixabay

Теги: , ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх