С балкона многоэтажки на улице Княжий Затон в Дарницком районе Киева утром 16 февраля выпала 13-летняя девочка. Ребенок погиб на месте.

Врачи скорой констатировали смерть несовершеннолетней киевлянки. Столичная полиция устанавливает обстоятельства падения девочки с балкона на 14-м этаже.

После проведения первоочередных следственных действий открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УКУ — Умышленное убийство. Наказание по этой статье — лишение свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

В рамках дела правоохранители устанавливают причины гибели несовершеннолетней.

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Похожая трагедия произошла в конце января под Киевом. В поселке Чайки 10-летний мальчик выпал из окна на 15-м этаже одной из многоэтажек.

Врачи скорой, которые прибыли на вызов, констатировали смерть ребенка.