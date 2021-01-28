В поселке Чайки Киевской области 28 января около 15.00 произошла трагедия. Из окна на 15-м этаже одной из многоэтажек выпал 10-летний мальчик.

Врачи скорой, прибывшие на вызов, констатировали смерть ребенка.

Полиция установила, что он жил в частном доме. Поэтому они теперь выясняют, как мальчик попал в многоэтажку.

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Правоохранители также ищут свидетелей трагедии для установления всех обстоятельств.

В конце 2020 года похожий случай имел место в Черновцах, где из окна пятого этажа выпал 10-летний мальчик.

Ребенок получил многочисленные травмы, но, к счастью, выжил. Как так случилось, что он выпал из окна, и где в то время были родители, устанавливает полиция.