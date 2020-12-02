Трагедия произошла в Кропивницком 1 декабря — четырехлетняя девочка открыла окно, не удержалась на подоконнике и выпала с высоты восьмого этажа.

Сейчас ребенок находится в тяжелом состоянии в реанимации детской областной больницы.

Местная прокуратура открыла производство по ст. 128 УКУ — Неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение. Будет также дана правовая оценка действиям родителей.

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Следователи выясняют все обстоятельства трагедии.

Ребенок выпал из окна на Харьковщине

В Волчанске Харьковской области полуторагодовалый мальчик выпал из окна третьего этажа, пока мать отвлеклась.

Инцидент произошел 11 октября. Мальчик получил травмы и ссадины. Полиция квалифицировала произошедшее как несчастный случай.

Источник: Кіровоградська обласна прокуратура