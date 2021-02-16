З балкону багатоповерхівки на вулиці Княжий Затон у Дарницькому районі Києва вранці 16 лютого випала 13-річна дівчинка. Дитина загинула на місці.

Лікарі швидкої констатували смерть неповнолітньої киянки. Столична поліція встановлює обставини падіння дівчинки з балкону на 14-му поверсі.

Після проведення першочергових слідчих дій відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 ККУ – Умисне вбивство. Покарання за цією статтею – позбавленням волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

В рамках справи правоохоронці встановлюють причини загибелі неповнолітньої.

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Схожа трагедія сталася наприкінці січня під Києвом. У селищі Чайки 10-річний хлопчик випав з вікна на 15-му поверсі однієї з багатоповерхівок.

Лікарі швидкої, які прибули на виклик, констатували смерть дитини.