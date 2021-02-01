В городе Кропивницкий Кировоградской области расследуют массовое отравление среди воспитанников учебного заведения. Ученики младших классов школы №8 пожаловались на ухудшение самочувствия.

В том числе 12 детей обратились за помощью в больницу. В них зафиксировали повышение температуры, диарею, тошноту и слабость. Двух школьников госпитализировали в медицинское учреждение. Остальных учеников перевели на дистанционное обучение.

Во время санэпидемической проверки в школьной столовой обнаружили нарушения требований. Сейчас идет расследование вспышки острой кишечной инфекции. Столовая в настоящее время временно закрыта.

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Накануне в Черноморске Одесской области зафиксировали массовое отравление в детском саду. Инфекционное заболевание диагностировали в более 10 детей, двух из них доставили в больницу.

Источник: Госпродспоживслужба