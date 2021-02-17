Київська обласна прокуратура відкрила кримінальне провадження після отруєння двох школярок у місті Боярка, що на Київщині. Дівчата вжили по 40 пігулок лікарського засобу, після чого одна з них померла.

Прокурори розслідуватимуть справу за фактом доведення до самогубства – ч.3 ст.120 Кримінального Кодексу України. Винуватцям загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від семи до 10 років.

За даними слідства, учениці сьомого класу подивилися відео у соцмережі, де глядачів закликали вжити лікарський засіб Дротаверин. Дівчата придбали пігулки на перерві та випили.

Внаслідок отруєння великою кількістю препарату в одної зі школярок зупинилося серце. Наразі правоохоронці з’ясовують всі обставини трагедії.

Отруєння школярок у Боярці

Про отруєння у Боярці стало відомо 16 лютого. Учениці навчалися у ліцеї Гармонія, їх знайшли непритомними інші школярі.

Наразі друга дівчинка перебуває в реанімації, її стан лікарі оцінюють як середньої важкості.

Джерело: Київська обласна прокуратура