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Факты / Происшествия
Валентина Летяк |

Убийство или суицид: в Киеве 15-летняя девушка выпала с балкона

В Киеве уже вторая трагедия за последние сутки — погибла 15-летняя девушка, которая выпала из общего балкона на 16-м этаже многоэтажки.

Вікно

Несчастье произошло в доме на улице Архитектора Вербицкого, что в Дарницком районе столицы.

В результате падения несовершеннолетняя получила травмы, не совместимые с жизнью.

На месте происшествия работают правоохранители, проводятся первоочередные следственные действия.

Открыто производство по части первой статьи 115 УКУ — Умышленное убийство.

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16 февраля с балкона многоэтажки на улице Княжий Затон в Дарницком районе Киева выпала 13-летняя девочка. Она тоже погибла на месте.

Столичная полиция устанавливает обстоятельства падения несовершеннолетней с балкона на 14-м этаже.

Источник: Нацполиция

Фото: Dreamstime

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