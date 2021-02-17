В Киеве уже вторая трагедия за последние сутки — погибла 15-летняя девушка, которая выпала из общего балкона на 16-м этаже многоэтажки.

Несчастье произошло в доме на улице Архитектора Вербицкого, что в Дарницком районе столицы.

В результате падения несовершеннолетняя получила травмы, не совместимые с жизнью.

На месте происшествия работают правоохранители, проводятся первоочередные следственные действия.

Открыто производство по части первой статьи 115 УКУ — Умышленное убийство.

16 февраля с балкона многоэтажки на улице Княжий Затон в Дарницком районе Киева выпала 13-летняя девочка. Она тоже погибла на месте.

Столичная полиция устанавливает обстоятельства падения несовершеннолетней с балкона на 14-м этаже.