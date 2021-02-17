У Києві вже друга трагедія за останню добу – загинула 15-річна дівчина, яка випала із загального балкону на 16-му поверсі багатоповерхівки.

Нещастя сталося в будинку на вулиці Архітектора Вербицького, що у Дарницькому районі столиці.

Внаслідок падіння неповнолітня отримала травми, не сумісні із життям.

На місці події працюють правоохоронці, проводяться першочергові слідчі дії.

Відкрито провадження за частиною першою статті 115 ККУ – Умисне вбивство.

16 лютого з балкону багатоповерхівки на вулиці Княжий Затон у Дарницькому районі Києва випала 13-річна дівчинка. Вона теж загинула на місці.

Столична поліція встановлює обставини падіння неповнолітньої з балкону на 14-му поверсі.