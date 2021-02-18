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Факты / Происшествия
Людмила Грубнік |

Две станции метро Киева закрыли из-за сообщения о минировании

18 февраля в Киеве из-за сообщения о минировании закрыли две станции метро — Дворец спорта и Площадь Независимости.

Метро в Киеве

Они не работают на вход и выход.

Закрыты также пересадочные узлы.

Станции возобновят работу после проведения проверки правоохранителями.

Задержание “минера” в Киеве

В феврале 2021 года в Киеве задержали 25-летнего мужчину, который неоднократно сообщал о “минировании” различных объектов столицы, среди них — станции подземки и торговые центры.

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Он информировал о том, что оставил взрывчатку, однако после проведения проверки полиция взрывоопасных предметов не находила. Мужчина причастен к минимум шести эпизодам.

Подробнее об ответственности за ложное информирование о минировании объектов в Украине читайте в материалах на сайте Факты ICTV.

Источник: Киевский метрополитен

Фото: Dreamstime

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