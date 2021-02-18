18 февраля в Киеве из-за сообщения о минировании закрыли две станции метро — Дворец спорта и Площадь Независимости.

Они не работают на вход и выход.

Закрыты также пересадочные узлы.

Станции возобновят работу после проведения проверки правоохранителями.

Задержание “минера” в Киеве

В феврале 2021 года в Киеве задержали 25-летнего мужчину, который неоднократно сообщал о “минировании” различных объектов столицы, среди них — станции подземки и торговые центры.

Он информировал о том, что оставил взрывчатку, однако после проведения проверки полиция взрывоопасных предметов не находила. Мужчина причастен к минимум шести эпизодам.

Подробнее об ответственности за ложное информирование о минировании объектов в Украине читайте в материалах на сайте Факты ICTV.

Источник: Киевский метрополитен