18 лютого до поліції Івано-Франківська надійшли чисельні повідомлення про мінування деяких громадських об’єктів.

Загалом аноніми повідомили про замінування більше 10 об’єктів: аеропорту, ліцею, кількох університетів, адміністративних будівель на вулиці Грушевського, банку, декількох багатоповерхівок.

На місцях правоохоронці проводять ретельні обшуки приміщень та евакуацію людей.

До перевірок, окрім патрульних поліцейських, залучено саперів, кінологів зі службовими собаками та слідчо-оперативну групу.

Мінування станцій метрополітену

18 лютого станції київського метрополітену Палац спорту і Майдан Незалежності були тимчасово зачинені на вхід та вихід через анонімне повідомлення про закладену вибухівку.

Після проведення правоохоронцями перевірки жодних вибухонебезпечних пристроїв не виявили.

О 14.00 роботу станцій відновили, наразі метрополітен працює у звичайному режимі.