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Факти / Надзвичайні події
Софія Зінов'єва |

В поліцію Івано-Франківська повідомили про замінування понад 10 об’єктів

18 лютого до поліції Івано-Франківська надійшли чисельні повідомлення про мінування деяких громадських об’єктів.

Поліція України

Загалом аноніми повідомили про замінування більше 10 об’єктів: аеропорту, ліцею, кількох університетів, адміністративних будівель на вулиці Грушевського, банку, декількох багатоповерхівок.

На місцях правоохоронці проводять ретельні обшуки приміщень та евакуацію людей. 

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До перевірок, окрім патрульних поліцейських, залучено саперів, кінологів зі службовими собаками та слідчо-оперативну групу.

Мінування станцій метрополітену

18 лютого станції київського метрополітену Палац спорту і Майдан Незалежності були тимчасово зачинені на вхід та вихід через анонімне повідомлення про закладену вибухівку.

Після проведення правоохоронцями перевірки жодних вибухонебезпечних пристроїв не виявили.

О 14.00 роботу станцій відновили, наразі метрополітен працює у звичайному режимі.

Джерело: Нацполіція

Фото: Depositphotos

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