ДТП с туристами в Египте: трое украинцев травмированы

В Египте в одном из городов произошло ДТП с туристами. Среди пострадавших есть граждане Украины.

Дорожно-транспортное происшествие произошло с туристическим автобусом около 06.00 19 февраля на трассе Шарм эль-Шейх — Каир.

По словам посла Украины в Египте Евгения Микитенко, в автобусе находилось до 60 пассажиров, точное количество украинский неизвестна.

— Да, действительно в автобусе находилось до 60 пассажиров, о том сколько точно пострадало украинский неизвестно, — отметил Микитенко.

Кроме того, он сообщил, что один украинец, в результате ДТП в Египте, получил тяжелую травму, двое граждан Украины — легкие травмы. Предполагаемая причина аварии, по словам Микитенко, водитель не справился с управлением автобуса.

Сейчас посольство Украины в Египте выясняет точное количество пострадала в ДТП в Египте.

Посол Украины в Египте также отметил, что лечение украинском, попавших в ДТП должно обеспечить туристическая компания, которая страховала туристов.

В МИД Украины подтвердили информацию о ДТП в Египте. Спикер ведомства Олег Николенко отметил, что консулы взаимодействуют с местными властями для помощи всем украинцам.

#Єгипет: на трасі Шарм ель-Шейх — Каїр туристичний автобус потрапив у ДТП. Наразі відомо про трьох постраждалих громадян України. Вони госпіталізовані. Консули @UKRinEGY взаємодіють із місцевою владою для надання консульської допомоги українцям та з’ясування усіх обставин аварії. — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) February 19, 2021

По предварительным данным, всех пострадавших доставили в местный госпиталь. Точная причина аварии неизвестна.

ДТП с украинцами в Польше

14 февраля во Мазовецком воеводстве Польши пассажирский автобус с украинцами попал в ДТП. В результате аварии пострадали пять человек.

Микроавтобус Volkswagen T4 пытался разминуться с другим транспортным средством на узкой дороге, покрытой гололедом, и выехал на обочину. В результате 30-летний водитель не справился с управлением и автобус врезался в дерево.