ДТП з туристами у Єгипті: троє українців травмовані

У Єгипті в одному з міст сталася ДТП з туристами. Серед постраждалих є громадяни України.

Дорожньо-транспортна пригода відбулася з туристичним автобусом близько 06.00 19 лютого на трасі Шарм ель-Шейх – Каїр.

За словами посла України в Єгипті Євгена Микитенка, в автобусі перебувало до 60 пасажирів, точна кількість українців невідома.

– Так, дійсно у автобусі перебувало до 60 пасажирів, про те скільки точно постраждало українців невідомо, – зазначив Микитенко.

Окрім того, він повідомив, що один українець, унаслідок ДТП в Єгипті, отримав важку травму, двоє громадян України – легкі травми. Ймовірна причина аварії, за словами Микитенка, водій не впорався з керуванням автобуса.

Наразі посольство України в Єгипті з’ясовує точну кількість постраджалих у ДТП в Єгипті.

Посол України в Єгипті також зазначив, що лікування українців, які потрапили в ДТП має забезпечити туристична компанія, яка страхувала туристів.

У МЗС України підтвердили інформацію щодо ДТП у Єгипті. Спікер відомства Олег Ніколенко зазначив, консули взаємодіють з місцевою владою задля допомоги усім українцям.

#Єгипет: на трасі Шарм ель-Шейх – Каїр туристичний автобус потрапив у ДТП. Наразі відомо про трьох постраждалих громадян України. Вони госпіталізовані. Консули @UKRinEGY взаємодіють із місцевою владою для надання консульської допомоги українцям та з’ясування усіх обставин аварії. — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) February 19, 2021

За попередніми даними, усіх потерпілих доправили до місцевого шпиталю. Точна причина аварії невідома.

ДТП з українцями у Польщі

14 лютого у Мазовецькому воєводстві Польщі пасажирський автобус з українцями потрапив у ДТП. В результаті аварії постраждали п’ятеро людей.

Мікроавтобус Volkswagen T4 намагався розминутися з іншим транспортним засобом на вузькій дорозі, покритій ожеледицею, і виїхав на узбіччя. В результаті 30-річний водій не впорався з керуванням і автобус врізався в дерево.