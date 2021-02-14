В Польше автобус с украинцами из-за гололеда слетел с дороги и протаранил дерево

В Мазовецком воеводстве Польши пассажирский автобус с украинцами попал в ДТП. В результате аварии пострадали пять человек.

По предварительным данным, микроавтобус Volkswagen T4 пытался разминуться с другим транспортным средством на узкой дороге, покрытой гололедом, и выехал на обочину. В итоге 30-летний водитель не справился с управлением и автобус врезался в дерево.

В Volkswagen ехали восемь граждан Украины. Пострадавших госпитализировали, их жизни ничего не угрожает.

ДТП на Ровенщине

На трассе Киев-Чоп в Ровенской области маршрутка протаранила машину для уборки снега. В результате аварии травмы получили трое пассажиров, двум из которых первую помощь оказали на месте происшествия. Еще одного пассажира доставили в больницу, где у него диагностировали незначительные телесные повреждения.

Источник: grojec24.net