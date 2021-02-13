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Факты / Происшествия
Євгенія Шапоренко |

В Одесской области женщина застрелила собаку, а фото кинула в чат села

В селе Красноселка в Одесской области женщина застрелила собаку.

В Одесской области женщина застрелила собаку, а фото кинула в чат села

Об этом сообщает общественная зоозащитная организация Закон природы.

Женщина убила соседскую хаски, которая, по ее словам, воровала кур.

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Более того, она сфотографировала труп животного и отправила эти снимки в чат села. После того как в чате поднялась буря критики и угроз, автор удалил фото и быстро убрал тело расстрелянного животного.

Кроме того, некоторые местные жители говорят, что кур задушила лиса, а не собака. На место происшествия уже отправилась полиция.

В Одесской области пенсионер жестоко избил хаски

2 февраля в селе Холодная Балка Одесской области 67-летний пенсионер жестоко избил собаку породы хаски.

Животное попало в ветеринарную клинику с пробитым черепом, переломами лап.

Мужчина совершил нападение на пса из-за того, что тот якобы убил его домашних кур.

Источник: ОО Закон Природы

Фото: Depositphotos

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