В Одесской области женщина застрелила собаку, а фото кинула в чат села

В селе Красноселка в Одесской области женщина застрелила собаку.
Об этом сообщает общественная зоозащитная организация Закон природы.
Женщина убила соседскую хаски, которая, по ее словам, воровала кур.
Более того, она сфотографировала труп животного и отправила эти снимки в чат села. После того как в чате поднялась буря критики и угроз, автор удалил фото и быстро убрал тело расстрелянного животного.
Кроме того, некоторые местные жители говорят, что кур задушила лиса, а не собака. На место происшествия уже отправилась полиция.
В Одесской области пенсионер жестоко избил хаски
2 февраля в селе Холодная Балка Одесской области 67-летний пенсионер жестоко избил собаку породы хаски.
Животное попало в ветеринарную клинику с пробитым черепом, переломами лап.
Мужчина совершил нападение на пса из-за того, что тот якобы убил его домашних кур.
Источник: ОО Закон Природы