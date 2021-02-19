На Житомирщині Коростишевський районний суд обрав запобіжний захід для підозрюваного в розчленуванні собак у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Місцева прокуратура наполягає на триманні під вартою мешканця Житомирщини.

– З огляду на тяжкість скоєного злочину, а також з урахуванням значного суспільного резонансу серед односельчан, процесуальний прокурор наполягає на взятті особи під варту. З цією метою готується апеляційна скарга на ухвалу районного суду, – повідомили у Житомирській обласній прокуратурі.

За даними слідства, 26-річний житель одного із сіл Коростишівського району неодноразово вбивав собак, які забігали до нього на подвір’я.

Підозрюваний розправлявся особливо жорстоко із тваринами, застосовуючи сокиру, ножі та пилку. Мотивом скоєння таких злочинів, за словами чоловіка, було бажання покуштувати собачатину.

Досудове розслідування почали за ст. 299 (Особливо жорстоке поводження щодо двох і більше тварин) КК України. Підозрюваному загрожує позбавлення волі від п’яти до восьми років.

Жорстоке поводження з тваринами

У Києві судитимуть чоловіка за жорстоке поводження з тваринами, а саме за вбивство цуценят.

У січні 2021 року до поліції столиці зателефонував власник трьох цуценят та повідомив, що їх вбили.

У квартирі багатоповерхівки на вулиці Дмитра Луценка, де сталося правопорушення, мешкав господар тварин і його брат. На момент вчинення злочину до них у гості завітала знайома. Коли брат залишився у кімнаті на самоті з чотирма двомісячними цуценятами, той почав їх душити.

Джерело: Житомирська обласна прокуратура