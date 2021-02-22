В Мексике разбился самолет военно-воздушных сил страны. В результате чрезвычайного происшествия погибли люди.

Крушение произошло возле города Халапа (штат Вераксус).

Самолет марки Learjet вылетел за пределы взлетной полосы и сразу же загорелся.

На борту находились шесть человек. Никому из членов экипажа не удалось выжить.

Сейчас специалисты изучают возможные причины авиакатастрофы.

Cuerpos de emergencia realizan labores de rescate luego del accidente de una aeronave perteneciente a la Fuerza Aérea Mexicana (FAM) #Video: Especial pic.twitter.com/o04r9TDE9g — El Universal (@El_Universal_Mx) February 21, 2021

Чрезвычайное происшествие с самолетом в США

В США во время движения загорелся самолет, огонь охватил правый двигатель судна.

На борту находились более 200 человек. Пилоты успели осуществить аварийную посадку, из-за чего никто из них не пострадал.

Подробнее о чрезвычайном происшествии с самолетом в США читайте на Фактах ICTV.

Источник: El Universal

Фото: El Universal