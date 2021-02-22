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Факты / Происшествия
Людмила Грубнік |

В Мексике разбился самолет, погибли все члены экипажа

В Мексике разбился самолет военно-воздушных сил страны. В результате чрезвычайного происшествия погибли люди.

авиакатастрофа в Мексике

Крушение произошло возле города Халапа (штат Вераксус).

Самолет марки Learjet вылетел за пределы взлетной полосы и сразу же загорелся.

На борту находились шесть человек. Никому из членов экипажа не удалось выжить.

Сейчас специалисты изучают возможные причины авиакатастрофы.

Чрезвычайное происшествие с самолетом в США

В США во время движения загорелся самолет, огонь охватил правый двигатель судна.

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На борту находились более 200 человек. Пилоты успели осуществить аварийную посадку, из-за чего никто из них не пострадал.

Подробнее о чрезвычайном происшествии с самолетом в США читайте на Фактах ICTV.

Источник: El Universal

Фото: El Universal

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