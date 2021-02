В Нигерии разбился самолет Военно-воздушных сил перед посадкой в столице страны Абудже.

В результате крушения погибли все сем человек, которые были на борту.

Военный вице-маршал авиации Ибикунле Дарамола написал в Twitter, что самолет ВВС Нигерии сообщил о неисправности двигателя.

Сразу начали появляться первые фото с места аварии нигерийского самолета ВВС.

— A Nigerian Air Force (NAF) Beechcraft KingAir B350i aircraft enroute Minna has crashed into a bush along the Abuja airport runway short after reporting engine failure.

Reports have it that there are no survivors. pic.twitter.com/j32a1xVd9t

— Seun Ibitoye™???? (@SeunIbitoye01) February 21, 2021