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Факты / Происшествия
Анастасія Дячкіна |

В Нигерии разбился военный самолет — все погибли

В Нигерии разбился самолет Военно-воздушных сил перед посадкой в столице страны Абудже.

В Нигерии разбился военный самолет — все погибли

В результате крушения погибли все сем человек, которые были на борту.

Военный вице-маршал авиации Ибикунле Дарамола написал в Twitter, что самолет ВВС Нигерии сообщил о неисправности двигателя.

Сразу начали появляться первые фото с места аварии нигерийского самолета ВВС.

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Дарамола добавил, что самолет направлялся в Минну в северном штате Нигерии.

Начальник штаба авиации приказал немедленно провести расследование. ВВС призвали общественность сохранять спокойствие и ждать результатов расследования.

Авария самолета в США

В США самолету авиакомпании United Airlines пришлось осуществить аварийную посадку в аэропорту города Денвер (штат Колорадо) из-за неисправности одного из двигателей.

Boeing 777-200 вылетел 20 февраля из Денвера в Гонолулу, однако через некоторое время после взлета загорелся правый двигатель самолета.

Фото: Depositphotos

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