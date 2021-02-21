В Нигерии разбился самолет Военно-воздушных сил перед посадкой в столице страны Абудже.

В результате крушения погибли все сем человек, которые были на борту.

Военный вице-маршал авиации Ибикунле Дарамола написал в Twitter, что самолет ВВС Нигерии сообщил о неисправности двигателя.

Сразу начали появляться первые фото с места аварии нигерийского самолета ВВС.

— A Nigerian Air Force (NAF) Beechcraft KingAir B350i aircraft enroute Minna has crashed into a bush along the Abuja airport runway short after reporting engine failure.

Reports have it that there are no survivors. pic.twitter.com/j32a1xVd9t — Seun Ibitoye™???? (@SeunIbitoye01) February 21, 2021

Дарамола добавил, что самолет направлялся в Минну в северном штате Нигерии.

Начальник штаба авиации приказал немедленно провести расследование. ВВС призвали общественность сохранять спокойствие и ждать результатов расследования.

Авария самолета в США

В США самолету авиакомпании United Airlines пришлось осуществить аварийную посадку в аэропорту города Денвер (штат Колорадо) из-за неисправности одного из двигателей.

Boeing 777-200 вылетел 20 февраля из Денвера в Гонолулу, однако через некоторое время после взлета загорелся правый двигатель самолета.