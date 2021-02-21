В США самолету авиакомпании United Airlines пришлось осуществить аварийную посадку в аэропорту города Денвер (штат Колорадо) из-за неисправности одного из двигателей.

Boeing 777-200 вылетел 20 февраля из Денвера в Гонолулу, однако через некоторое время после взлета загорелся правый двигатель самолета.

Пассажиры засняли момент загорания двигателя, это видео широко распространилось в сети.

Во время приземления судна часть обшивки самолета оторвалась и упала во дворах местных жителей. Обломки находили в городах Блумфилд и Боулдер (штат Колорадо).

Самолету удалось приземлиться.

Emergency landing at Denver, Colorado US few hours ago: pic.twitter.com/TVpZszDydT — manavparody (@manavparody) February 20, 2021

На его борту было более 200 людей, никто из них не пострадал.

Additional debris scattered across turf field at Commons Park. Please avoid the area if possible. pic.twitter.com/tmos5HBVwV — Broomfield Police (@BroomfieldPD) February 20, 2021

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Падение вертолета на Кубе

В январе 2021 года на Кубе упал военный вертолет.

В результате чрезвычайного происшествия пять людей погибли.

Больше о падении вертолета на Кубе читайте на Фактах ICTV.

Источник: The New York Times, Manavparody, Broomfield Police

Фото: Broomfield Police