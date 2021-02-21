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Факты / Происшествия
Людмила Грубнік |

В США во время движения загорелся самолет, его куски приземлились во дворах людей

В США самолету авиакомпании United Airlines пришлось осуществить аварийную посадку в аэропорту города Денвер (штат Колорадо) из-за неисправности одного из двигателей.

Колорадо - літак

Boeing 777-200 вылетел 20 февраля из Денвера в Гонолулу, однако через некоторое время после взлета загорелся правый двигатель самолета.

Пассажиры засняли момент загорания двигателя, это видео широко распространилось в сети.

Во время приземления судна часть обшивки самолета оторвалась и упала во дворах местных жителей. Обломки находили в городах Блумфилд и Боулдер (штат Колорадо).

Самолету удалось приземлиться.

На его борту было более 200 людей, никто из них не пострадал.

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Источник: The New York Times, Manavparody, Broomfield Police

Фото: Broomfield Police

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