В США самолету авиакомпании United Airlines пришлось осуществить аварийную посадку в аэропорту города Денвер (штат Колорадо) из-за неисправности одного из двигателей.

Boeing 777-200 вылетел 20 февраля из Денвера в Гонолулу, однако через некоторое время после взлета загорелся правый двигатель самолета.

Пассажиры засняли момент загорания двигателя, это видео широко распространилось в сети.

Во время приземления судна часть обшивки самолета оторвалась и упала во дворах местных жителей. Обломки находили в городах Блумфилд и Боулдер (штат Колорадо).

Самолету удалось приземлиться.

Emergency landing at Denver, Colorado US few hours ago: pic.twitter.com/TVpZszDydT

На его борту было более 200 людей, никто из них не пострадал.

Additional debris scattered across turf field at Commons Park. Please avoid the area if possible. pic.twitter.com/tmos5HBVwV

— Broomfield Police (@BroomfieldPD) February 20, 2021