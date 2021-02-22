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Факти / Надзвичайні події
Людмила Грубнік |

У Мексиці розбився літак, загинули всі члени екіпажу

У Мексиці розбився літак військово-повітряних сил країни. Унаслідок надзвичайної події загинули люди.

авиакатастрофа в Мексике

Аварія сталася біля міста Халапа (штат Вераксус).

Літак марки Learjet вилетів за межі злітної смуги та одразу ж загорівся.

На борту судна перебували шість людей. Нікому з членів екіпажу не вдалося вижити.

Нині фахівці вивчають можливі причини авіакатастрофи.

Надзвичайна подія з літаком у США

У США під час руху загорівся літак, вогонь охопив правий двигун судна.

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На борту перебувало понад 200 людей. Пілоти встигли здійснити аварійну посадку, через що ніхто з них не постраждав.

Детальніше про надзвичайну подію з літаком у США читайте на Фактах ICTV.

Джерело: El Universal

Фото: El Universal

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