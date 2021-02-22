У Мексиці розбився літак військово-повітряних сил країни. Унаслідок надзвичайної події загинули люди.

Аварія сталася біля міста Халапа (штат Вераксус).

Літак марки Learjet вилетів за межі злітної смуги та одразу ж загорівся.

На борту судна перебували шість людей. Нікому з членів екіпажу не вдалося вижити.

Нині фахівці вивчають можливі причини авіакатастрофи.

Cuerpos de emergencia realizan labores de rescate luego del accidente de una aeronave perteneciente a la Fuerza Aérea Mexicana (FAM) #Video: Especial pic.twitter.com/o04r9TDE9g — El Universal (@El_Universal_Mx) February 21, 2021

Надзвичайна подія з літаком у США

У США під час руху загорівся літак, вогонь охопив правий двигун судна.

На борту перебувало понад 200 людей. Пілоти встигли здійснити аварійну посадку, через що ніхто з них не постраждав.

Детальніше про надзвичайну подію з літаком у США читайте на Фактах ICTV.

Джерело: El Universal

Фото: El Universal