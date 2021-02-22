У Мексиці розбився літак військово-повітряних сил країни. Унаслідок надзвичайної події загинули люди.
Аварія сталася біля міста Халапа (штат Вераксус).
Літак марки Learjet вилетів за межі злітної смуги та одразу ж загорівся.
На борту судна перебували шість людей. Нікому з членів екіпажу не вдалося вижити.
Нині фахівці вивчають можливі причини авіакатастрофи.
Cuerpos de emergencia realizan labores de rescate luego del accidente de una aeronave perteneciente a la Fuerza Aérea Mexicana (FAM) #Video: Especial pic.twitter.com/o04r9TDE9g
— El Universal (@El_Universal_Mx) February 21, 2021
Надзвичайна подія з літаком у США
У США під час руху загорівся літак, вогонь охопив правий двигун судна.
На борту перебувало понад 200 людей. Пілоти встигли здійснити аварійну посадку, через що ніхто з них не постраждав.
Детальніше про надзвичайну подію з літаком у США читайте на Фактах ICTV.
Джерело: El Universal
Фото: El Universal