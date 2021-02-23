PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия
Софія Зінов'єва |

В заповеднике Аскания Нова снова массово гибнут редкие птицы

В биосферном заповеднике Аскания Нова снова массово гибнут птицы по неизвестной причине.

В заповеднике Аскания Нова снова массово гибнут редкие птицы

Держпродспоживслужба Херсонщины сообщает о смерти 187 пернатых. Из них 38 уток, 32 краснокнижных утки огарь, 75 грачей и 42 галки.

Читайте
На Черниговщине браконьер убил животное из Красной книги Украины

Сейчас на территории дендропарка и озер ведется эпизоотическое расследование, которое должно установить причину гибели птиц.

Отравление журавлей в Аскании Новой

В январе стая редких серых журавлей, занесенных в Красную книгу, начала постепенно терять старых особей.

Впоследствии болеть и погибать стали молодые и сильные птицы. В течение недели, в сильных страданиях, умерли 187 пернатых.

Согласно исследованию экоинспекции UAnimals, журавли отравились зерном с химикатами, которые используются в агропромышленности.

Рассматривают версию ненадлежащей утилизации химикатов или зерна, из-за которого и отравились птицы, открыто уголовное производство.

Источник: Главное управление Держпродспоживслужбы в Херсонской области

Фото: Главное управление Держпродспоживслужбы в Херсонской области

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка