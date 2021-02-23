В биосферном заповеднике Аскания Нова снова массово гибнут птицы по неизвестной причине.

Держпродспоживслужба Херсонщины сообщает о смерти 187 пернатых. Из них 38 уток, 32 краснокнижных утки огарь, 75 грачей и 42 галки.

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Сейчас на территории дендропарка и озер ведется эпизоотическое расследование, которое должно установить причину гибели птиц.

Отравление журавлей в Аскании Новой

В январе стая редких серых журавлей, занесенных в Красную книгу, начала постепенно терять старых особей.

Впоследствии болеть и погибать стали молодые и сильные птицы. В течение недели, в сильных страданиях, умерли 187 пернатых.

Согласно исследованию экоинспекции UAnimals, журавли отравились зерном с химикатами, которые используются в агропромышленности.

Рассматривают версию ненадлежащей утилизации химикатов или зерна, из-за которого и отравились птицы, открыто уголовное производство.

Источник: Главное управление Держпродспоживслужбы в Херсонской области

Фото: Главное управление Держпродспоживслужбы в Херсонской области