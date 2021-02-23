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Факти / Надзвичайні події
Софія Зінов'єва |

У заповіднику Асканія Нова знову масово гинуть рідкісні птахи

У біосферному заповіднику Асканія Нова знову масово гинуть птахи з невідомої причини.

У заповіднику Асканія Нова знову масово гинуть рідкісні птахи

Держпродспоживслужба Херсонщини повідомляє про смерть 187 пернатих. З них 38 крижнів, 32 червонокнижних качки огар, 75 грачів та 42 галки.

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Наразі на території дендропарку та озер ведеться епізоотичне розслідування, яке має встановити причину загибелі птахів.

Отруєння журавлів у Асканії Новій

В січні зграя рідкісних сірих журавлів, що занесені до Червоної книги, почала поступово втрачати старих особин.

Згодом хворіти і гинути почали молоді та сильні птахи. Впродовж тижня, у сильних стражданнях, померли 187 пернатих.

Згідно з дослідженням екоінспекції UAnimals, журавлі отруїлися зерном з хімікатими, які використовуються у агропромисловості.

Розглядають версію неналежної утилізації хімікатів або зерна, через яке і отруїлися птахи, відкрито кримінальне провадження.

Джерело: Головне управління Держпродспоживслужби в Херсонській області

Фото: Головне управління Держпродспоживслужби в Херсонській області

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